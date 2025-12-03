ทหารเมียนมาร์ร่วม BGF กวาดล้างเมืองสแกมเมอร์ ระเบิดอาคารทำลายเซ็นเตอร์ชเวโก๊กโก่

วันนี้ (3 ธ.ค.) กองทัพทหารเมียนมาร์ และกองกำลังกะเหรี่ยง BGF หรือกองกำลังทหารพิทักษ์ชายแดน ได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเมืองสแกมเมอร์ และมีการกดระเบิดทำลายอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษชเวโก๊กโก่ เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อแสดงให้เห็นว่าต้องการทำลายสแกมเซ็นเตอร์และปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติ
สำหรับอาคารที่ระเบิดทิ้งในวันนี้นั้น เป็นอาคารสูง 12 ชั้น สร้างติดแม่น้ำเมยที่กั้นพรมแดนไทย-เมียนมาร์ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ทหารเมียนมาร์ได้กดระเบิดในอาคารสูงหลังดังกล่าว เสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วเมืองชเวโก๊กโก่ มีกลุ่มควันและเศษฝุ่นจำนวนมากลอยขึ้นเหนือท้องฟ้า สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลทั้งสองฝั่งประเทศไทยและเมียนมาร์ สร้างความตกใจไปทั่วแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ เนื่องจากเกิดเสียงระเบิดที่ดังสนั่นมาก จนนาทีต่อมาหลังสิ้นเสียงระเบิด อาคารหลังดังกล่าวก็พังทลายลงมากองกับพื้นอย่างรวดเร็ว
สำหรับอาคารที่ระเบิดทิ้งในวันนี้นั้น เป็นอาคารสูง 12 ชั้น สร้างติดแม่น้ำเมยที่กั้นพรมแดนไทย-เมียนมาร์ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ทหารเมียนมาร์ได้กดระเบิดในอาคารสูงหลังดังกล่าว เสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วเมืองชเวโก๊กโก่ มีกลุ่มควันและเศษฝุ่นจำนวนมากลอยขึ้นเหนือท้องฟ้า สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลทั้งสองฝั่งประเทศไทยและเมียนมาร์ สร้างความตกใจไปทั่วแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ เนื่องจากเกิดเสียงระเบิดที่ดังสนั่นมาก จนนาทีต่อมาหลังสิ้นเสียงระเบิด อาคารหลังดังกล่าวก็พังทลายลงมากองกับพื้นอย่างรวดเร็ว