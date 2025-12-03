xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่าย -2.76 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 36,323.11 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (3 ธ.ค.) ดัชนี set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,274.82 จุด ปรับลดลง 2.76 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.22 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 36,323.11 ล้านบาท