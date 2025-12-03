ข่าวปลอม อย่าแชร์! ปปง.เปิดเพจ Anti-Corruption Joln hands to help ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง สำนักงาน ปปง.เปิดเพจ Anti-Corruption Joln hands to help ให้ผู้เสียหายที่ถูกหลอกทางออนไลน์ติดต่อขอคืนทรัพย์สินได้นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า ข้อมูลเป็นเท็จ
ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เตือนว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าว ไม่ใช่เพจของ สำนักงาน ปปง. แต่อย่างใด โดยสำนักงาน ปปง. มีเพจเฟซบุ๊กเพียงเพจเดียวที่ชื่อ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ปปง. ที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าหลังชื่อเพจ
