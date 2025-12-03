"หญิงหน่อย" ชี้ ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ แค่ยอดภูเขาน้ำแข็งของทรัพย์สกปรก

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) มีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 สั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่าย นายยิม เลียก และนายเบญจมิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ รวม 66 รายการ มูลค่ากว่า 9,279 ล้านบาท ซึ่งเชื่อมโยงกับคดีสแกมเมอร์ข้ามชาติ ว่า ป.ป.ง.ได้เริ่มต้นทำงานอย่างกล้าหาญและเป็นรูปธรรม สามารถยึดทรัพย์มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทจากขบวนการฟอกเงินข้ามชาติได้สำเร็จ แต่ยืนยันว่า นี่ยังเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง ของทรัพย์สินสกปรกจำนวนมหาศาลที่ยังซุกซ่อนอยู่ในประเทศไทย ซึ่งอาจมีมูลค่าสูงถึงระดับแสนล้านบาท