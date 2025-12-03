ทพ.36 ทำความเข้าใจ ปชช. หลังพบ "สารหนู-สารตะกั่ว" ปนเปื้อนแม่น้ำสาละวิน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัด ร้อย.ทพ.3602 ฉก.ทพ.36 ฐานฯ ท่าฝั่ง และ ร้อย ทพ.3605 ฐานฯบ้านแม่สามแลบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ เข้าพบปะ/ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูลข่าวสารการปนเปื้อนของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษในแม่น้ำสาละวิน ได้แก่ สารหนูและสารตะกั่ว ภายหลังจากที่มีการสำรวจพบสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานของกรมอนามัย 5 เท่า บริเวณลำน้ำสาละวิน ทางเหนือและท้ายหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดทำบอร์ดชาร์ท เกี่ยวกับสารหนูและสารตะกั่ว เข้าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่อยู่ตามริมน้ำสาละวิน ได้รับทราบว่าสารหนูและสารตะกั่วคืออะไร สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางไหนบ้าง ผลกระทบจากการที่ร่างกายได้รับสารหนู สารตะกั่วจะมีอาการอย่างไร และการป้องกันรักษาเมื่อได้รับสารหนู สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย