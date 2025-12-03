รบ.ออกมาตรการภาษีใหม่ หนุน ปชช.ติดตั้ง Solar Rooftop ลดค่าไฟ-ประหยัดระยะยาว

รัฐบาลออกมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop ให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เอง ลดค่าไฟ และประหยัดในระยะยาว โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษี ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสำคัญ มีดังนี้
1 ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจาฯ ถึง 31 ธันวาคม 2571
2 ติดตั้งบน หลังคา / ดาดฟ้า / ส่วนใดของบ้านอยู่อาศัย
3 ระบบใหม่ ขนาดรวม ไม่เกิน 10 kWp
4 1 คน : 1 สิทธิ / 1 ระบบ : 1 สิทธิ
5 ใช้ใบกำกับภาษี e-Tax Invoice
6 ต้องเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (On-grid) ของ กฟน. หรือ กฟภ.
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสำคัญ มีดังนี้
1 ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจาฯ ถึง 31 ธันวาคม 2571
2 ติดตั้งบน หลังคา / ดาดฟ้า / ส่วนใดของบ้านอยู่อาศัย
3 ระบบใหม่ ขนาดรวม ไม่เกิน 10 kWp
4 1 คน : 1 สิทธิ / 1 ระบบ : 1 สิทธิ
5 ใช้ใบกำกับภาษี e-Tax Invoice
6 ต้องเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (On-grid) ของ กฟน. หรือ กฟภ.