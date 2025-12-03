ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยติดตามข่าวสารหรือใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบคุณภาพอากาศอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและไม่ออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน รวมถึงดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาวหลายพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น แห้งแล้ง รวมถึงการใช้ยานพาหนะ ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและควันโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดังนี้
โดยติดตามข่าวสารหรือใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบคุณภาพอากาศอยู่เสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองหนาแน่น ควรสวมหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน จะช่วยกรองและป้องกันการสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย
อีกทั้งหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่ออกกำลังกายหรือทำงานในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน เพราะร่างกายจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าไปในปริมาณมาก ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทป้องกันการเล็ดลอดของฝุ่นเข้ามาในบ้าน ในช่วงที่มีค่าเกินมาตรฐาน ติดตั้งระบบเครื่องกรองอากาศแบบที่ถอดล้างได้ เพื่อลดผลกระทบจากการสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย รวมถึงดูแลกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ สังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ อีกทั้งควรพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำให้มาก รวมถึงควรงดการเผาทุกประเภทที่ทำให้เกิดควัน ลดปริมาณการใช้รถที่ทำให้เกิดภาวะฝุ่นควันซึ่งเป็นปัจจัยหลักการเกิดภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยได้ที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย X @DDPMNews Line @1784DDPM สามารถแจ้งและขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง