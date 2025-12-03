ญี่ปุ่นส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ให้ไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้แจ้งว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้พิจารณามอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ให้แก่ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย เต็นท์ แผ่นรองนอน ผ้าห่ม แผ่นพลาสติก ถังน้ำ และเครื่องกรองน้ำ
ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาเป็นเวลาอันยาวนาน และยืนหยัดเคียงข้างกันเสมอในยามที่ต้องเผชิญความยากลำบาก ทั้งสองประเทศถือเป็นมิตรแท้ของกันและกัน ความช่วยเหลือครั้งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มั่นคงระหว่างสองประเทศ และยังสะท้อนถึงความรู้สึกตอบแทนน้ำใจที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นมีต่อความช่วยเหลืออันอบอุ่นที่ประเทศไทยได้มอบให้แก่ญี่ปุ่นในยามที่ประสบความยากลำบากเมื่อในอดีตที่ผ่านมา