xs
xsm
sm
md
lg

“เจนสุดา”โพสต์ตอแXล = หลัง“นานา”ถูกจับคดีฉ้อโกง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภายหลังตำรวจ ปอศ.เข้าจับกุม นานา ไรบีนา ที่บ้านพักย่านพระโขนง ตามหมายจับคดีฉ้อโกง และความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน

ล่าสุด เจน -เจนสุดา ปานโต โพสต์อินสตาแกรม ระบุว่า ตอแXล =