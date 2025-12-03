xs
xsm
sm
md
lg

‘แอน อลิชา’เพื่อนสนิทโพสต์จุกอก หลัง ‘นานา’ถูกจับคดีฉ้อโกง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภายหลังตำรวจ ปอศ.เข้าจับกุม นานา ไรบีนา ที่บ้านพักย่านพระโขนง ตามหมายจับคดีฉ้อโกง และความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน

ล่าสุด แอน อลิชา โพสต์ไอจีสตอรี ว่า "จุกอก" พร้อมอิโมจิน้ำตาไหล