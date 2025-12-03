เตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยา 4-12 ธ.ค. เวลา 08.00-14.00 น.

ประกาศกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ ๔ - ๑๒ ธ.ค.๖๘ (ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๔)
จากข้อมูลระดับน้ำทำนาย บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่ ใกล้เคียง ในช่วง วันที่ ๔ - ๑๒ ธ.ค.๖๘ เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงนั้น กรมอุทกศาสตร์ ได้พิจารณา ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา และปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบกับระดับน้ำทำนายแล้ว โดยคาดหมายว่า ระดับน้ำบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ และพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงเวลาประมาณ ๐๘๐๐ - ๑๔๐๐ จะมีความสูงประมาณ ๑.๗๐ - ๒.๐๐ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ซึ่งใกล้เคียงกับแนวน้ำวิกฤตที่มี ความสูง ๒.๐๐ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ส่งผลให้น้ำไหลผ่านช่วงรอยต่อของเขื่อน ท่าเทียบเรือ และท่อระบายน้ำ และบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงเวลา ๐๕๐๐ - ๑๒๐๐ จะมีความสูงประมาณ ๑.๘๐ - ๑.๕๐ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตประมาณ ๐.๒๐ เมตร ส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่ง จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าว และติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ กรมอุทกศาสตร์ ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไว้ที่ “สภาวะระดับน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา” ในเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ (www.hydro.navy.mi.th/3chaophraya/rtnhq.htm)