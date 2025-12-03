ช่วงเที่ยงค่าฝุ่นในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 20 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ณ 12:00 น.สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ลำพูน เชียงใหม่ สุโขทัย พิษณุโลก สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และหนองคาย
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 4.2 - 50.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.7 - 65.2 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23.0 - 52.6 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 18.3 - 64.6 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12.3 - 35.3 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 34.4 - 73.6 มคก./ลบ.ม.