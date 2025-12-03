xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 2.24 จุด มูลค่าซื้อขาย 21,343.56 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าดัชนีอยู่ที่ 1,275.34 จุด ปรับลง 2.24 จุด หรือ เปลี่ยนแปลง 0.18 % มูลค่าซื้อขาย 21,343.56 ล้านบาท