นายกฯ รับมอบเงินช่วยเหลือจากมิตรประเทศสู่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันนี้ (3 ธ.ค.) เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ จากนายจาง เจี้ยนเว่ย์ (H.E. Mr. Zhang Jianwei) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายสมัย กวักเพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ สมาคมไทย–จีนในประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรและบริษัทจีนในประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี หลังใน ทำเนียบรัฐบาล
เอกอัครราชทูตจีนฯ แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้พร้อมระบุว่าความช่วยเหลือครั้งนี้สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างไทย–จีน ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้จีนได้ให้ความช่วยเหลือมูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาทแล้ว และในวันนี้เอกอัครราชทูตจีนฯ พร้อมคณะจากสมาคมไทย–จีน องค์กร และบริษัทจีนในประเทศไทย ได้ร่วมมอบเงินบริจาคเพิ่มเติมกว่า 32 ล้านบาท อีกทั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิได้ร่วมมอบเงินบริจาคเพิ่มเติมอีก 5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
นายอนุทิน กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตจีนฯ ผู้แทนสมาคมชาวจีน และองค์กรจีนต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์และมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างไทย–จีน พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า และธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่น