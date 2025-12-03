ปภ.อัปเดตการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ -ภาคกลาง วันนี้โอนเพิ่ม 5 จังหวัด

วันนี้ (3 ธ.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อัปเดตความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 แบบเหมาจ่ายในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท ใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วันขึ้นไป 3) ที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป และ 4) ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัย แต่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป
สำหรับวันนี้เป็นครั้งที่ 3 ของการโอนเงินเยียวยา โดย ปภ. และธนาคารออมสินจะโอนเงินให้แก่ผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รวม 70,044 ครัวเรือน แยกเป็นพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ปัตตานี สงขลา ยะลา รวม 66,187 ครัวเรือน แบ่งเป็น สุราษฎร์ธานี 1,997 ครัวเรือน ปัตตานี 16,953 ครัวเรือน สงขลา 46,976 ครัวเรือน (หาดใหญ่ 5,178 ครัวเรือน) และยะลา 261 ครัวเรือน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 595,683,000 บาท และพื้นที่ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี จำนวน 3,857 ครัวเรือน วงเงินทั้งสิ้น 34,713,000 บาท ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ประสบภัยในวันนี้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ปัจจุบัน (3 ธ.ค.) ปภ. และธนาคารออมสินได้โอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว 2 ครั้ง ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จ.สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และจ.สตูล รวม 120,949 ครัวเรือน โดยที่ จ.สงขลา 71,343 ครัวเรือน (เฉพาะ อ.หาดใหญ่ 1,365 ครัวเรือน) จ.นราธิวาส 7,098 ครัวเรือน จ.ปัตตานี 14,642 ครัวเรือน และจ.สตูล 26,501 ครัวเรือน รวม 1,088,541,000 บาท โอนเงินไม่สำเร็จจำนวน 3,088 ครัวเรือน เนื่องจากบัญชีไม่ปกติและอยู่ระหว่างรอการปรับปรุงข้อมูล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อธนาคารใดก็ได้ เพื่อผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด และประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2568 ผ่านช่องทาง https://flood68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ