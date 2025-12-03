"ข้าวต้ม"ลูกช้างป่าอาการดีขึ้นต่อเนื่อง กินนมได้มากขึ้น-ร่าเริงมีพลังมากกว่าเดิม

ทีมสัตวแพทย์ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก รายงานความคืบหน้าสุขภาพของลูกช้างป่าเพศเมียชื่อ "ข้าวต้ม" ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถกินนมและน้ำข้าวต้มได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมแสดงพฤติกรรมร่าเริงและมีกำลังมากกว่าช่วงก่อนหน้า
สัตวแพทย์หญิงณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก เปิดเผยรายงานสุขภาพของลูกช้างข้าวต้มเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ว่า ในช่วงวันที่ 1-2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ลูกช้างมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ แม้ปริมาณอาหารที่รับประทานได้จะยังน้อยกว่าที่สัตวแพทย์คำนวณไว้ แต่เป็นที่น่ายินดีที่น้องข้าวต้มสามารถกินได้มากขึ้นกว่าเดิม
สำหรับการขับถ่ายพบว่า ปัสสาวะเป็นปกติ ส่วนอุจจาระมีลักษณะเหลวปนเนื้อครีมเล็กน้อย ทั้งนี้ไม่พบภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในทุกช่วงเวลาที่ตรวจวัด
ทีมสัตวแพทย์นำโดยนายสัตวแพทย์วิศรุต ปิยะศิริศิลป์ จากกลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ดำเนินการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและพยุงระดับน้ำตาลในเลือด ให้วิตามินบำรุงร่างกาย ยาบำรุงตับ รวมถึงยาลดอาการปวดเกร็งท้องเมื่อพบอาการ
นอกจากนี้ยังมีการดูแลรักษาแผลและแผลกดทับบริเวณผิวหนังอย่างใกล้ชิด ด้วยการทำความสะอาดแผล พ่นยาและทายารักษาแผล พร้อมใช้เทคโนโลยีเลเซอร์บำบัดแผลกดทับ
ที่น่าชื่นใจคือ ลูกช้างข้าวต้มมีพฤติกรรมร่าเริงกว่าปกติ มีพลังมากขึ้น แสดงความสนใจต่อพี่เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
อย่างไรก็ตาม ทีมสัตวแพทย์ระบุว่า ยังคงต้องติดตามประเมินอาการอย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน โดยมีทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกช้างจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์