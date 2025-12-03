5 ธ.ค.นี้ เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 08.00 - 14.00 น. ปิดจุดคัดกรองบ่ายโมง

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วานนี้ (2 ธ.ค.) มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 6,744 คน ยอดสะสมรวม 199,468 คน (ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 68) ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับวันที่ 5 ธันวาคม 2568 สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 08.00 - 14.00 น. โดยจะปิดจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน เวลา 13.00 น. และขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ (สีดำหรือขาว) เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น งดเสื้อคอกลม งดแขนกุด งดกางเกงหรือกระโปรงสั้น งดกางเกงหรือกระโปรงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้น นักเรียน นักศึกษาควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบ
ส่วนผู้ที่สนใจเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเข้ากราบถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร เปิดเวลา 08.30 - 17.00 น. (เข้า - ออก ทางประตูสวัสดิโสภา) ปิดจุดคัดกรอง เวลา 16.00 น. (ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตลอดทั้งวัน) โดยผู้ที่จะเข้าถวายบังคม ฯ ในปราสาทพระเทพบิดร บุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้าถุง