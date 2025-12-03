"จตุพร"เตือนนายกฯ แบ่งแยกเยียวยาศพน้ำท่วม 2 ล้านระวังทำรัฐบาลพัง แนะน้ำท่วมใต้ชดเชยเท่ากัน

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อน โดยระบุว่า ประชาชนประสบภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเท่ากัน โดยเฉพาะผู้สูญเสียชีวิตต้องจ่ายชดเชยศพละ 2 ล้านบาทเหมือนกันทุกพื้นที่น้ำท่วม ไม่ใช่ได้แต่น้ำท่วมหาดใหญ่เท่านั้น
"ขณะนี้ต้องใจใหญ่ ใจกว้าง รัฐบาลถ้าให้ข้าราชการคิดก็คิดตามระเบียบว่าความตายเกิดจากอุทกภัยคืออะไร แต่ไม่ได้คิดในภาวะแวดล้อม ผมฟังแล้วยังไม่เชื่อว่าจะให้เฉพาะเขตพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะถ้าทำอย่านั้นพังนะจะบอกให้"
นายจตุพร กล่าวว่า การเยียวยาศพละ 2 ล้านบาทจากน้ำท่วมหรือผลจากน้ำท่วมนั้น ย่อมเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินเพราะเป็นเงินภาษีประชาชน และไม่สมเหตุสมผลที่ต้องอยู่ในเขตประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น ดังนั้น ควรเท่าเทียมกันทุกพื้นที่น้ำท่วม 9 จังหวัดภาคใต้
ส่วนจำนวนคนตายในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่นั้น เชื่อว่า คงปิดไม่มิดแน่ ต้องรอให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ "บิ๊กโจ๊ก" อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดข้อมูล และถ้าพิสูจน์ได้รัฐบาลเหนื่อยแน่ เพราะน้ำไหลมาแรงแล้วพัดพากวาดทุกสิ่งออกสู่ทะเลก็แรง ดังนั้น สพที่หาไม่เจอและหายสาปสูญย่อมมีจำนวนมาก หากรัฐบาลปกปิดศพไว้ รัฐบาลย่อมพัง
อีกอย่างคนป่วยไม่สามารถไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ตามปกติ เช่น ฟอกไต ซึ่งเป็นผลกระทบจากสาเหตุน้ำท่วม หากถึงแก่ความตายก็ต้องถือว่า ตายจากน้ำท่วมเช่นกัน เพราะถ้าน้ำไม่ท่วมก็คงไม่ตาย ดังนั้น ถ้าเยียวยาให้กับการจมน้ำตายได้ 2 ล้านบาทแล้ว ก็มีปัญหากันแน่นอน
นายจตุพร กล่าวย้ำว่า กรณีน้ำท่วมภาคใต้เกิดในคราวเดียวกัน พายุก็ชื่อเดียวกัน ดังนั้น ทุกพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ยอมมีสิทธิ์เรียกร้องเหมือนกัน ถ้าจะได้ศพละ 2 ล้านบาทต้องไปตายที่หาดใหญ่ใช่หรือไม่ ซึ่งเชื่อว่า การคิดแบบนี้ รัฐบาลยังไม่กล้าตัดใจ สิ่งสำคัญในเบื้องต้นการชดเชยคนตายจากภัยพิบัติครั้งใหญ่นี้ต้องได้รับการเยียวยา 100% เหมือนกันทุกพื้นที่
"อย่าไปหาเรื่องเลย แม้คนตายจำนวนมากอยู่ที่หาดใหญ่ แต่จังหวัดอื่นก็ตาย เพียงแค่รัฐไม่ประกาศสถานกาณ์ฉุกเฉินจะไม่ดูแลเขาเหรอ ผมว่าอย่าได้ไปทำเลย ได้ไม่คุ้มเสียหรอก ยิ่งจะเกิดความเสียหายมากขึ้น เดียวจะไปไกลแบบไฟลามทุ่ง ขืนแบ่งกันแบบนี้ยอมเป็นความเขลาชนิดที่ต้องมีผลตามมา"
พร้อมทั้งกล่าวว่า แม้ขณะที่น้ำท่วมใหญ่ นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ “นายกฯ แป้น” นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ยังอยู่ในความมึนงงหลายวัน เพราะก่อนน้ำท่วมดันทำคอนเทนต์รับมือน้ำท่วมได้หมด จนเกิดความเชื่อลุกลามว่า “เอาอยู่”
แต่ผลลัพธ์ออกมามีความตายเกิดขึ้น เมืองหาดใหญ่พินาศย่อยยับ แล้วมาอ้างว่ามีเรือ 5 ลำและยังใช้การไม่ได้ ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากับนายกฯ อบจ.สงขลา หายตัววับไปด้วยกัน ขณะที่นายอำเภอหาดใหญ่และผู้กำกับ สภ.หาดใหญ่ ถูกเด้งจากตำแหน่ง สังเวยการเมืองไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย พูดแดกดันในที่ประชุมตามประสาคนพูดตรงๆ ให้นายกฯ แป้น ลาออกจากตำแหน่งนั้น ตนเชื่อว่าต้องการให้ทำงานตามที่รับผิดชอบทางการเมืองให้เสร็จแล้วจึงลาออกไป เพราะเป็นความรับผิดชอบสูงสุดทางการเมือง ซึ่งไม่ได้หมายถึงการลาออกแบบฉับพลัน แต่ก็ไม่ได้แปลว่า ให้รออยู่ในตำแหน่งอีก 3 ปี 8 เดือนแล้วจะเลิกเล่นการเมือง
"สิ่งที่นายชาดา พูดตามบุคลิกไม่สนใจใครทั้งนั้น แต่หลายเรื่องตามหลักแล้วคงต้องเป็นอย่างนั้น ทั้งที่ทุกคนเอาแต่รักษามธุรสวาจากันไว้ ส่วนความเสียหายก็ดำรงอยู่ ดังนั้น ถ้าการฟื้นฟูและเยียวยาไม่ผ่านจะเป็นปัญหาใหญ่"
ประเทศไทยต้องมาก่อน