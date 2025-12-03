xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทอ.มอบโอวาทแก่นักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบโอวาทแก่นักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ก่อนเดินทักทายนักกีฬาพร้อมร่วมถ่ายภาพอย่างเป็นกันเอง ที่ บริเวณหน้าห้องรับรองจักรพงษ์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ