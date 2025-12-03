อุทยานภูชี้ฟ้าคึกคัก! ประกาศควบคุมรถส่วนตัวจัดบริการรถรับส่ง 7 จุด

เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ระบุว่า"ทะเลหมอกสวรรค์บนยอดดอย" ที่ภูชี้ฟ้า จุดชมวิวระดับ 1,628 เมตร ยอดฮิตของนักท่องเที่ยว เตรียมบังคับใช้มาตรการควบคุมรถส่วนตัว หลังแห่ชมบรรยากาศสุดโรแมนติกปีละกว่าแสนคน จัดบริการรถรับส่ง 7 จุด เพื่อความปลอดภัยและสร้างรายได้ชุมชน
อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของภาคเหนือ ด้วยทิวทัศน์ 360 องศาที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ไพศาลปกคลุมไปทั่วหุบเขา โอบล้อมด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนของไทย ลาว และจีน สร้างภาพอันน่าประทับใจที่ไม่มีที่ไหนเทียบได้
จุดเด่นที่ทำให้ภูชี้ฟ้ากลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวคือ "ทะเลหมอกยามเช้า"ที่ปรากฏให้เห็นเกือบทุกวันในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ภาพทะเลหมอกขาวท่ามกลางแสงอรุณยามเช้า จากพระอาทิตย์ขึ้น ประกอบกับอากาศหนาวเย็นสบาย อุณหภูมิที่ลดลงเหลือเพียง 6-10 องศาเซลเซียสในยามเช้า ยิ่งเสริมบรรยากาศให้สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ท่ามกลางธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์ ห่างไกลความวุ่นวายจากเมือง สร้างบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ได้รับการขนานนามว่า "สวรรค์บนยอดดอย"
ด้วยความนิยมที่มีมากขึ้นทุกปี จนมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการเฉลี่ยปีละประมาณ 100,000 คน นายธนิตพงษ์ รัตนพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) จึงประกาศมาตรการจัดระเบียบการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยว โดยขอความร่วมมือห้ามนำรถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ขึ้นชมวิวในช่วงเวลาเร่งด่วน
นายธนิตพงษ์ กล่าวว่า เนื่องจากเส้นทางขึ้นอุทยานมีความลาดชันสูง ประกอบกับลานจอดรถมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอรองรับนักท่องเที่ยวที่แห่กันมาชมความงามของทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้า อาจก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้ จึงกำหนดช่วงเวลาควบคุมรถส่วนตัว ดังนี้
ช่วงเวลาห้ามรถส่วนตัวขึ้นชมวิว (เวลา 04.30-09.00 น.)
- 5-7 ธันวาคม 2568
- 10 ธันวาคม 2568 (เริ่มตั้งแต่ 14.30 น.)
- 13-14 ธันวาคม 2568
- 20-21 ธันวาคม 2568
- 27-28 ธันวาคม 2568
- 31 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569
- 10-11 มกราคม 2569
เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวพลาดโอกาสชมความงามของภูชี้ฟ้า อุทยานฯ ได้ประสานกลุ่มรถบริการชุมชนจัดรถรับส่งนักท่องเที่ยวไว้ 7 จุด ได้แก่ ลานกางเต็นท์อุทยานฯ สามแยกทางขึ้นอุทยานฯ ลานเวทีกลางหมู่บ้าน ลานกิจกรรมร้านค้าชุมชน ลานกางเต็นท์รีสอร์ทกู๊ดวิว ลานผาผึ้ง และลานหน้าห้องน้ำบริการประชาชนกรมทางหลวง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วย
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาหลังเวลาที่กำหนด สามารถนำรถส่วนตัวขึ้นไปจอดที่ลานจอดรถที่ทำการอุทยานฯ ได้ตามปกติ
ทั้งอุทยานฯ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ดังนี้
- ห้ามออกนอกเขตเชือกกั้น บริเวณจุดชมวิวเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากเป็นหน้าผาสูงชัน
- ห้ามนำอาหารและภาชนะพลาสติก ทุกชนิดขึ้นไปบริเวณจุดชมวิว เพื่อรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ธรรมชาติอันบริสุทธิ์
- เตรียมเสื้อผ้ากันหนาวเนื่องจากอุณหภูมิในช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 6-10 องศาเซลเซียส
- ออกเดินทางให้เร็วเพื่อไม่พลาดช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยที่สุดในช่วง 06.00-07.30 น.
สถิติล่าสุดวันที่ 2 ธันวาคม 2568 มีนักท่องเที่ยว 275 คน แบ่งเป็นชาวไทย 215 คน และชาวต่างชาติ 60 คน อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 6 องศาเซลเซียส สูงสุด 20 องศาเซลเซียส ลานกางเต็นท์เปิดให้บริการตั้งแต่ 04.30-18.00 น.