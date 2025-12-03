ภูกระดึงเปิดเส้นทางน้ำตกเพิ่ม 3 แห่ง หลังปิดกว่า 1 ปี เหตุช้างป่าทำร้าย นทท.

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ประกาศเปิดเส้นทางท่องเที่ยวน้ำตกเพิ่มเติม 3 แห่ง ได้แก่ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกโผนพบ และน้ำตกเพ็ญพบใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 พร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
นายภูวนัย มูลแวง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่า ทางอุทยานฯ ได้ประเมินสถานการณ์และตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่อย่างละเอียดแล้ว จึงพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมน้ำตกทั้ง 3 แห่งเพิ่มเติมจากเดิมที่เปิดเฉพาะน้ำตกถ้ำใหญ่เพียงแห่งเดียว
การเปิดครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้น ภายหลังเหตุการณ์ช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยวในปี 2567 โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่นำทางตลอดเส้นทาง เปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. เท่านั้น ในลักษณะหนึ่งรอบต่อวัน พร้อมมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางทุกวัน
"หากตรวจสอบแล้วพบว่าเส้นทางไม่ปลอดภัย ทางอุทยานฯ จะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบทันที และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะประกาศให้ทราบต่อไป" นายภูวนัย กล่าว
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
การเปิดเส้นทางน้ำตกเพิ่มเติมในครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่รอคอยจะได้สัมผัสความงามของธรรมชาติบนยอดภูกระดึงอย่างครบถ้วนมากขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูท่องเที่ยว