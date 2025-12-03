xs
ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 64,550 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.10 น. ครั้งที่ 10.10 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,750.00  บาท รับซื้อบาทละ 63,650.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,383.40 บาท