หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 3.30 จุด มูลค่าซื้อขาย 2,228.26 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ 1,274.28 จุด ปรับลง 3.30 จุด หรือ 0.26% มูลค่าซื้อขาย 2,228.26 ล้านบาท