”นิพิฏฐ์“ชี้ยิ่งอยู่นานยิ่งเละ แนะนักการเมืองต้องรู้กติกา ยึดหลักประเทศปกครองโดยกฎหมาย

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยิ่งอยู่นานยิ่งเละ
รัฐธรรมนูญ ม.185 ห้ามส.ส.แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น
การที่ ส.ส.ไม่รู้บทบาทตัวเอง เอะอะโวยวาย ข้าราชการ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น เช่น พูดให้เขาลาออก ดูยังไงก็ผิด ม.185
แถมตอนขู่ข้าราชการ มีนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ด้วย จะทำให้นายกรัฐมนตรีพลอยผิดไปด้วย
อ.บวรศักดิ์ เดินไป-เดินมา ไม่ห้ามหรือแนะนำหรือครับ ว่าสิ่งไหนทำได้ หรือทำไม่ได้
หน้าที่ในการกำกับดูแลข้าราชการ หรือ ท้องถิ่น เขาให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีเท่านั้น
ผมไม่ได้ปกป้องข้าราชการ หรือ นักการเมืองท้องถิ่นนะครับ ผิดก็ว่าตามผิด
แต่ผมรำคาญที่ส.ส.ใช้อำนาจบาตรใหญ่ โชว์พาว(Power) ข่มขู่ข้าราชการต่อหน้านายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าพรรคของตัวเอง เหมือนจะปัดความรับผิด โดยฝ่ายการเมืองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย
ตอนนี้เป็นการแสดง หรือ ทำคอนเทนต์ของนักการเมือง เราจึงต้องรู้“กติกา” หรือหน้าที่ของนักการเมืองเสียก่อน ถ้าเราไม่รู้กติกา เราก็ไม่รู้ว่าที่เขาเล่นอยู่นั่นเป็นการเล่น“ผิดกติกา”
จำไม่ได้หรือครับ มันมีหลักว่า“ประเทศปกครองโดยกฎหมาย มิใช่ปกครองโดยรัฐบาล
ดูให้เป็น แล้วตาสว่าง ฉลาดกว่านักการเมือง เลือกตั้งครั้งหน้า หลอกนักการเมืองกันหน่อยเป็นไร อย่าให้นักการเมืองหลอกอีก
ยิ่งนาน ยิ่งเละ !!!!