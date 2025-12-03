xs
ปอศ.บุกจับ"นานา ไรบีน่า"ที่บ้านพักย่านพระโขนง หลังมีผู้เสียหายมาแจ้งความเอาผิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มีรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4.บก.ปอศ.นำกำลังจับกุม นานา ไรบีน่า อายุ 45 ปี ในข้อหาฉ้อโกง และ พรก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นฉ้อโกงประขาชน ได้ที่บ้านพักย่านพระโขนง หลังมีกลุ่มผู้เสียหายหลายรายแจ้งความให้ดำเนินคดี