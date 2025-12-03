"เทพไท"ทวงค่าปลงศพ 2 ล้านบาท ให้ 9 จังหวัดน้ำท่วมเหมือนหาดใหญ่ จี้นายกฯ ชง ครม.นัดหน้า

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทวงค่าปลงศพให้ 9 จังหวัดน้ำท่วม
หลังจากมีการถกเถียง เรื่องจำนวนผู้เสียชีวิต จากเหตุอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตัวเลขของฝ่ายรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า มีผู้เสียชีวิตยอดประมาณ 142 คน ในขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช ออกมาให้ข่าวว่า มีผู้เสียชีวิตจำนวนนับ 1000 คน สร้างความสับสนให้กับประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่แน่ใจว่า ข้อมูลของฝ่ายใดถูกต้องจริงๆ
เรื่องนี้ถ้าหากจะให้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เมื่อประชาชนไม่เชื่อถือข้อมูลของฝ่ายรัฐบาล ในขณะเดียวกันข้อมูลของฝ่ายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ ที่ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตนับ 1000 คน ก็ควรตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อหาข้อเท็จจริงและแถลงยอดผู้เสียชีวิต ให้กับประชาชนได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ทุกฝ่ายยอมรับ และเป็นที่น่าเชื่อถือ
ในขณะเดียวกันมีประเด็นเรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิต เป็นเงินจำนวนศพละ2ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมได้มีมติครม. เห็นชอบหลักเกณฑ์อัตราค่าปลงศพผู้เสียชีวิต จากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสงขลา และอนุมัติใช้งบประมาณประจำปี 2569 งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน โดยเห็นชอบให้จ่ายค่าปลงศพ ศพละ2ล้านบาท แบ่ง1หนึ่งล้านบาท จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรี และอีก1ล้านบาทจากงบกลาง
เมื่อสอบถามถึงการเยียวยา หรือจ่ายค่าปลงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ โฆษกรัฐบาลตอบว่า มีมติครม.เฉพาะจังหวัดสงขลา ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ผมในฐานะนักการเมืองนอกสภา และเป็นผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง อยากจะใช้โอกาสนี้เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนคนภาคใต้ ที่ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันทั้ง 9 จังหวัด และมีผู้เสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่ง อยากจะทวงถามค่าปลงศพจากรัฐบาลเช่นเดียวกัน
ถ้ารัฐบาลจะอ้างว่า จำเป็นต้องจ่ายค่าปลงศพศพละ2ล้านบาท เฉพาะพื้นที่จังหวัดสงขลา เพราะ รัฐบาลบริหารงานผิดพลาดจนเกิดความเสียหาย รัฐบาลต้องรับผิดชอบ ก็ต้องถามว่าใน9จังหวัดของภาคใต้ที่เกิดอุทกภัย รัฐบาลละเลยไม่สนใจ ไม่แก้ปัญหา ปล่อยให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเอง ปล่อยให้ภาคประชาชน มูลนิธิ กู้ภัย ต้องเข้ามาช่วยชาวบ้าน เหตุการณ์อย่างนี้เป็นความรับผิดชอบ หรือเป็นความผิดของรัฐบาลหรือไม่ มี หลายจังหวัดที่น้ำท่วมหนักไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง คืออำเภอย่านตาขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง พื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา จังหวัดปัตตานี และอีกหลายจังหวัด
ถ้ารัฐบาลจะเยียวยาผู้เสียชีวิต จ่ายค่าปลงศพ ศพละ 2 ล้านบาท ผมอยากจะเรียกร้องให้จ่ายให้กับผู้เสียชีวิตในจังหวัดอื่นๆ ที่มีน้ำท่วมในคราวเดียวกันอย่างเท่าเทียม เพราะทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน รัฐบาลไม่ควรเลือกปฏิบัติ ถ้าหากรัฐบาลเห็นว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นภัยธรรมชาติที่รัฐบาลไม่สามารถรับมือได้ รัฐบาลต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกจังหวัด และควรจะเยียวยาหรือจ่ายค่าปลงศพในอัตราเดียวกัน เพื่อความเป็นธรรม
จึงเสนอเรื่องนี้มายังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาและนำเรื่องการเยียวยา ค่าปลงศพผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมในคราวนี้ ศพละ2ล้านบาท เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอมติ ครม.ในการประชุมนัดหน้าด้วย