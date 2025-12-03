xs
อุตุฯ เตือนอากาศปิดค่าฝุ่นพุ่งสูง 3-6 ธ.ค. แนะงดกิจกรรมกลางแจ้งตอนเช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า 3-6 ธ.ค.68 อากาศปิด ค่าฝุ่นพุ่งสูง !! งด กิจกรรมกลางแจ้งตอนเช้า หากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย N95 ตลอดเวลา