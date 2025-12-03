xs
เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 200 บาท รูปพรรณขายออก 64,550 บาท

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.01 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 200 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,750.00  บาท รับซื้อบาทละ 63,650.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,383.40 บาท