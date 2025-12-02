‘เท้ง‘ลงพื้นที่ดูหน้างาน ชี้ปัญหาระบบการจ่ายเยียวยาคือ ระบบหลังบ้านของ ปภ.

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ x ระบุว่า“หน้าจอ จนท.เทศบาล ที่กำลังคีย์ระบบเงินเยียวยาให้ประชาชนในวันนี้
วันนี้ แบ่งสายกับทีมลิซ่า (จ่ายน้ำ ส่งไม้กวาด) โดยผม ครูจวง ครูสิทธิ์ หมออาร์ต มาลงพื้นที่บริเวณแก้วสมิธ โดยเริ่มทำความสะอาดบ้านร่วมกับทีมกระจกเงา และนำไม้กวาดไปส่งมอบในบริเวณใกล้เคียง
หน้างานในพื้นที่นั้นในยังมีปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งพรุ่งนี้ผมได้ประสานรถตักและรถบรรทุกเอกชน (ขอบคุณผู้สนับสนุนในพื้นที่) เข้ามาช่วยขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่แล้ว
ช่วงบ่ายจึงแวะไปดูพื้นที่ทิ้งขยะที่แยกสะพานดำ ซึ่งเป็นจุดพักขยะชั่วคราว ซึ่งจะใช้สำหรับการขนถ่ายขยะในวันพรุ่งนี้
ก่อนกลับที่พัก แวะไปดูงานระบบการจ่ายเยียวยาที่เทศบาล เพื่อให้เห็นปัญหาหน้างานจริง ใจความโดยสรุปว่า
ขณะนี้ไม่ต้องถ่ายเอกสารหลักฐานที่ไม่จำเป็นแล้วจริง ประชาชนแค่กรอกลงแบบฟอร์มตามที่กำหนด ที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของเทศบาลในการยืนยันข้อมูลต่าง ๆ จนถึงการได้รับเงิน
ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ ซึ่งสร้างความกดดันให้กับเจ้าหน้าที่ในเทศบาลอย่างมาก ก็คือ ระบบหลังบ้านของ ปภ. ที่เจ้าหน้าที่เทศบาลต้องคีย์เข้าระบบ ยังล่มอยู่ตลอด (ขณะที่ผมไปดูหน้างาน ก็ล่มให้เห็นต่อหน้าหลายรอบ)
จนท.บอกว่าอาจจะเป็นเพราะระบบของที่เทศบาลเองที่ช้า เนื่องจากถูกน้ำท่วม
จากความรู้ที่พอมี ดูด้วยสายตา ไม่น่าเกิดจากระบบอินเทอร์เน็ตของเทศบาล เพราะลองทดลองเปิดเว็บไซต์อื่นๆ ก็เข้าได้ปกติ
ระบบกลางของ ปภ. เป็นความรับผิดชอบของส่วนกลางและรัฐบาลโดยตรง ซึ่งต้องแก้ไขโดยด่วน ไม่เช่นนั้นคนที่รับความกดดันด่านหน้าคือท้องถิ่น คนที่รับภาระคือประชาชน”