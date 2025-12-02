ทภ.1 นำสิ่งของจำเป็นจากธารน้ำใจคนไทยล็อตแรกถึงสงขลาแล้ว

วันนี้ (2 ธ.ค.) กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 (ศบภ.ทภ.1) เปิดศูนย์ช่วยเหลือรับบริจาคสิ่งของจำเป็น ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ยาและอาหารสัตว์ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยภาคใต้จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรวม โดยวันนี้ ศบภ.ทภ.1 ได้รวบรวมสิ่งของบริจาคล็อตแรก ซึ่งพี่น้องประชาชนได้ร่วมบริจาคผ่าน กองทัพภาคที่ 1และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ซึ่งรวมทั้งพี่น้องประชาชนและทหารที่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดตามแนวชายแดน ดำเนินการลำเลียงโดยรถไฟมายังสถานีรถไฟ จ.พัทลุง และขนย้ายต่อไปยังศูนย์ประสานงานรับส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้า ณ กองบิน 56 จ.สงขลา โดยมี พ.อ.ศราวุธ รบเมือง รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส (2) ผู้แทนกองทัพภาคที่ 1 มอบสิ่งของบริจาคให้กับ พล.ท.ระวี โรจนวงศ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเตรียมการวางแผนแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในภาพรวมอย่างทั่วถึงต่อไป
นอกจากนี้ ศบภ.ทภ.1 ยังคงเป็นสื่อกลางธารน้ำใจคนไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ล่าสุดวันนี้ มูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา, กาชาดจังหวัดนครนายกและภาคเอกชนอาทิ บ.ชุนเซ้ง ฟาร์ม จำกัด, บ.อัครากรุ๊ป จำกัด, บ.จงเจริญฟาร์ม จำกัด, บ.อภิศักดิ์ฟาร์ม จำกัด, บ.สุชาดฟาร์ม จำกัด และบ.อินโนเฟรช จำกัด รวมพลังสนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ถุง พร้อมข้าวสาร (5 กก.) 2,000 ถุง รวมมูลค่า 1,212,000 บาท มอบให้ ศบภ.ทภ.1 โดยมี นายเพิ่มชัยธีรัช ชัยเลิศวานิช ผู้แทนจังหวัดนครนายก เป็นผู้แทนมอบ โดยมณฑลทหารบกที่ 12 ดำเนินการจัดกำลังพลและรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ½ ตัน จำนวน 5 คัน สนับสนุนขนย้ายสิ่งของบริจาคมายังกองทัพภาคที่ 1 ทั้งนี้ ศบภ.ทภ.1 ได้เตรียมการส่งมอบของไปยังพื้นที่ประสบภัยภาคใต้โดยทางรถไฟในวันที่ 3 ธ.ค.นี้