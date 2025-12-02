"ในหลวง"โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา

วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 07.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พลตรี ภูมเดชา พ่วงเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 , พันเอก วาทยุทธ ชูช่วย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา (ฝ่ายทหาร) คณะผู้บริหารจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่
ในโอกาสนี้ องคมนตรีเป็นประธานการประชุมรับทราบสถานการณ์อุทกภัย ณ ห้องประชุมค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสงขลาประสบภัยครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ 127 ตำบล 994 หมู่บ้าน 341 ชุมชน มีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,411,307 คน หรือ 584,053 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 140 ราย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 19 หลัง และเสียหายบางส่วน 1,173 หลัง ต้องอพยพประชาชนและตั้งศูนย์พักพิง 25 แห่ง รวม 21,608 คน ขณะที่สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด มัสยิด และโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภทได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง รวมถึงผลกระทบด้านการเกษตร ทั้งพื้นที่เพาะปลูกและบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูเยียวยา
จากนั้น องคมนตรีได้เดินทางไปยังหอประชุมมณฑลทหารบกที่ 42 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนที่องคมนตรีจะเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 5,000 ชุด และสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็ก จำนวน 200 ชุด มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนนายอำเภอ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย พร้อมแจกสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน
องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ เมื่อมีการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของราษฎรมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้คลี่คลายสถานการณ์ให้ได้อย่างรวดเร็ว และให้ทุกหน่วยได้เตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีก เนื่องจากภาคใต้ยังอยู่ในช่วงฤดูมรสุม โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจิตอาสา พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที
องคมนตรี กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ทรงมีพระราชกระแสแสดงความห่วงใยประชาชน และขอให้ติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟู ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของประชาชนทุกคนในจังหวัดสงขลาที่ประสบภัย และได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ พร้อมทรงพระราชทานกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ จิตอาสา รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ขอให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนี้ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ และปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายไปได้ อย่างรวดเร็ว สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนได้รับทราบถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และขออัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดปกป้องคุ้มครอง และอำนวยพรให้ทุกคนในที่นี้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข มีความเจริญ และประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตลอดไป
ภายหลังจากนั้น องคมนตรีได้พบปะให้กำลังใจประชาชน รวมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารที่โรงครัวพระราชทาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้