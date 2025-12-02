xs
อุตุฯ เผย 3-6 ธ.ค. อากาศปิดค่าฝุ่นพุ่งสูง แนะงดกิจกรรมกลางแจ้ง-สวมแมสตลอด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า ช่วงวันที่ 3-6 ธ.ค.68 อากาศปิดค่าฝุ่นพุ่งสูง !! งดกิจกรรมกลางแจ้งตอนเช้า หากจำเป็นควรสวมแมสตลอดเวลา