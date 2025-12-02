ครม.ไฟเขียวโครงการขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะ 3 หนุนเกษตรกรเพิ่มกำลังผลิต

ที่ประชุม ครม. (2 ธ.ค.68) เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 3 วงเงินรวม 2,500 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ในประเทศ 1,875 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟภ. 625 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ
ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ว 2 ครั้ง (5 ส.ค. 52 และ 31 พ.ค. 59) แต่พบว่ายังมีเกษตรกรจำนวนมากที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เกษตร กฟภ. จึงจัดทำโครงการฯ ระยะ 3 ตั้งเป้าขยายเขตไฟฟ้าให้เกษตรกร ไม่น้อยกว่า 50,000 รายทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนไฟฟ้าที่เป็นปัจจัยผลิตทางการเกษตร และก่อให้เกิดการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน โดยมีระยะเวลาดำเนินการช่วงปี 2568 - 2572
ทั้งนี้ ครม. มอบหมายให้ กฟภ. กำหนดมาตรการการดำเนินงาน แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริหารหนี้ทุกมิติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด