หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 4.77 จุด มูลค่าการซื้อขาย 16,886.80 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,271.80 จุด ปรับลง 4.77 จุด หรือ 0.37% มูลค่าการซื้อขาย 16,886.80 ล้านบาท