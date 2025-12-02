xs
ราคาทองคำครั้งที่ 20 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 64,350 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.00 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 400 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,550.00  บาท รับซื้อบาทละ 63,450.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,186.32 บาท