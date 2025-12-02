ครม.เห็นชอบเยียวยาค่าปลงศพผู้ประสบอุทกภัยสงขลา ศพละ 2 ล้าน

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักเกณฑ์และอัตราค่าปลงศพผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ จ.สงขลา และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 งบกลาง รายการสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อจ่ายค่าปลงศพผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.สงขลา โดย ครม.เห็นชอบหลักการจ่ายค่าปลงศพละ 2 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1 ล้านบาท จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี และจากงบกลาง 1 ล้านบาท
นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบอนุมัติงบกลางฯ กรณีเร่งด่วนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วงเงิน 530 ล้านบาท สำหรับฟื้นฟูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่