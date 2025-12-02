ดอยอินทนนท์พบเหมยขาบติดต่อ 9 วัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดือน พ.ย.ทะลุ 23,000 คน

นายกรืชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว โดยตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง หรือที่ชาวท้องถิ่นเรียกว่า “เหมยขาบ” ติดต่อกันถึง 9 ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2568) สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความหนาวเย็น
สำหรับการเกิดเหมยขาบครั้งแรกของฤดูหนาวปี 2568 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน บริเวณลานจอดรถหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ อน.5 (ยอดดอย) และจากการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พบว่าอุณหภูมิอากาศต่ำสุดในรอบนี้อยู่ที่ 2 องศาเซลเซียส ซึ่งถูกบันทึกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
แม้ว่าอุณหภูมิอากาศในช่วงเช้าจะสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายเดือน แต่จากการวัดอุณหภูมิบริเวณยอดหญ้า พบว่าลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็ง (0 องศาเซลเซียส) ติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะวันที่ 30 พฤศจิกายน อุณหภูมิยอดหญ้าลงต่ำถึง -0.5 องศาเซลเซียส และล่าสุดในวันนี้ (2 ธันวาคม 2568) เวลา 06.00 น. อุณหภูมิยอดหญ้ายังคงอยู่ที่ -0.2 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เหมยขาบปกคลุมอย่างหนาแน่นในหลายพื้นที่ บริเวณยอดดอยและลานจอดรถ จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและปรากฏการณ์เหมยขาบที่สวยงาม ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้าสู่พื้นที่อุทยานฯ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
ทั้งนี้ สถิตินักท่องเที่ยวที่บันทึกตลอดเดือนพฤศจิกายน 2568 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,076 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 15,827 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 7,249 คน นอกจากนี้ ยังมีการใช้บริการผู้นำเที่ยวท้องถิ่นถึง 5,914 กลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคึกคักของการท่องเที่ยวในช่วงต้นฤดูหนาว และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
นายกริชสยาม กล่าวเพิ่มเติมว่า สภาพอากาศบนยอดดอยในขณะนี้มีท้องฟ้าโปร่ง คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ แต่ได้เน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ โดยให้ใช้เกียร์ต่ำ และไม่ประมาท เนื่องจากเส้นทางมีความคดเคี้ยวและอุณหภูมิที่ต่ำอาจทำให้ผิวถนนลื่นในช่วงเช้า จึงขอให้นักท่องเที่ยวเตรียมพร้อมด้านเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพอต่อการรับมืออุณหภูมิในช่วงเช้าที่อาจต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส และตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศและเส้นทางจากอุทยานฯ ก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ประทับใจ