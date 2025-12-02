บขส.กลับมาเดินรถ 6 เส้นทาง หลังสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้เริ่มคลี่คลาย

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้เริ่มคลี่คลาย บขส. กลับมาเปิดเดินรถเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร และใช้เส้นทางเดินรถได้ตามปกติ แล้ว 6 เส้นทาง ได้แก่
1. สายที่ 984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล
2. สายที่ 987 กรุงเทพฯ – ยะลา
3. สายที่ 988 กรุงเทพฯ – สตูล
4. สายที่ 992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
5. สายที่ 9917 กรุงเทพฯ – ปัตตานี
6. สายที่ 9917 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
หลังจากก่อนหน้านี้ บขส. ได้หยุดการเดินรถโดยสารไป เนื่องจากในพื้นที่น้ำท่วมสูง รถไม่สามารถสัญจรได้ ส่วนรถร่วมฯ ที่ให้บริการเดินรถโดยสารในพื้นที่ภาคใต้ กลับมาเปิดบริการเป็นปกติเช่นเดียวกัน