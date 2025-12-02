รฟท.แจ้งปรับเปลี่ยนขบวนรถสายใต้ 6 ขบวนงดเดินขบวนรถไฟอีก 4 ขบวน ถึง 6 ธ.ค.

ตามที่เกิดเหตุสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และพื้นที่โดยรอบ หลังจากระดับน้ำลดลง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการช่างโยธา ได้เข้าสำรวจสภาพทาง พบว่า ทางรถไฟเสียหายจากน้ำพัดหินโรยทางหาย คันทางขาด และเครื่องยึดเหนี่ยวรางชำรุดหลายจุด โดยเฉพาะเส้นทางหลัก ระหว่างสถานีบ้านต้นโดน - ชุมทางหาดใหญ่ สถานีชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโกลก
การรถไฟฯ จำเป็นต้องปิดทาง เพื่อดำเนินการซ่อมแซม และฟื้นฟูสภาพทางรถไฟที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว พร้อมแจ้งปรับเปลี่ยนขบวนรถ จำนวน 6 ขบวน และงดเดินขบวนรถอีก 4 ขบวน เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่วันนี้ - 6 ธันวาคม 2568 ดังนี้.-
- ขบวนรถปรับเปลี่ยนต้นทาง - ปลายทาง จำนวน 6 ขบวน
1.ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก - กรุงเทพอภิวัฒน์) ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้บริการเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ – พัทลุง – กรุงเทพอภิวัฒน์ (ไม่มีขนถ่าย)
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 2 ธันวาคม 2568
2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพอภิวัฒน์) ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้บริการเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ – พัทลุง – กรุงเทพอภิวัฒน์ (ไม่มีขนถ่าย)
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 46 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 2 ธันวาคม 2568
3. ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์) ปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็นเส้นทาง กรุงเทพอภิวัฒน์ - พัทลุง –กรุงเทพอภิวัฒน์ ขบวนรถเร็วที่ 170 จะออกจากสถานีพัทลุง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2568
- ขบวนรถงดเดิน จำนวน 4 ขบวน
1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (กรุงเทพอภิวัฒน์-ชุมทางหาดใหญ่-กรุงเทพอภิวัฒน์)
2. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพอภิวัฒน์-สุไหงโกลก-กรุงเทพอภิวัฒน์)
การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าในเส้นทางดังกล่าว หากไม่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลการเดินรถก่อนออกเดินทางผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ รฟท. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง