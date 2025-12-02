กทม.ชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแข่งขันซีเกมส์ 2025 เร่งตกแต่งเมือง–ยกระดับความปลอดภัย

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สาขาพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร ครั้ง 4/2568 การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) โดยมี นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เหลือเวลาอีกประมาณ 7 - 8 วัน ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค.68 กทม. จึงต้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แก่ การย้ายการแข่งขันกีฬาบางชนิดจากจังหวัดสงขลาที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมาจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งแม้ว่ากีฬาที่ย้ายมานี้จะไม่ได้ใช้สนามของ กทม. โดยตรง แต่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจของ กทม. ในเรื่องของการตกแต่งเมืองที่อาจจะต้องเพิ่มขึ้น และการจัดหาโรงแรมที่พักเพื่อรองรับนักกีฬาที่เพิ่มขึ้น ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้บทบาทการเป็นเมืองเจ้าภาพซีเกมส์ของกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการโยธา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักสิ่งแวดล้อม ช่วยกันเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อสร้างบรรยากาศให้เมืองมีชีวิตชีวา และทำให้รู้สึกว่าเป็นฤดูของการแข่งขันกีฬาครั้งยิ่งใหญ่นี้
จากนั้น ที่ประชุมได้รายงานเรื่อง ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน อาทิ 1. ความพร้อมของสถานที่ ทั้งการปรับปรุงอาคารกีฬาเวสน์ 1 (สนามแข่งขันฮอกกี้ในร่ม) ซึ่งอยู่ระหว่างการปูพื้นยางฮอกกี้สำหรับการแข่งขัน และการปรับปรุงอาคารกีฬาเวสน์ 2 (สนามฝึกซ้อม) ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จในภาพรวม 2. การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยได้ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารในโรงแรมที่พักนักกีฬาแล้ว และจะมีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับโรงแรมที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานในช่วงบ่ายวันนี้ 3. การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่สนามแข่งขันและโรงแรมที่พักใน 50 เขต โดยเฉพาะการดูแลคนไร้บ้านและผู้ค้าแผงลอยในพื้นที่โซนการแข่งขัน 4. ภารกิจเมืองและภูมิทัศน์ โดยตรวจสอบและปรับปรุงสภาพถนน ทางเท้า และไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยแล้ว 5. แผนประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้าย โดยเน้น 3 แกนหลัก คือ HYPE (ปลุกกระแส) TRUST (สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย/การเดินทาง) และ PRIDE (ความเป็นเจ้าภาพ) นอกจากนี้ ที่ผ่านมายังได้มีการจัดกิจกรรมสร้างกระแสในโรงเรียนสังกัด กทม. ตามกลุ่มเขตต่าง ๆ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ สำหรับนักกีฬาและทีมงานจากนานาประเทศ ผ่าน Visit Bangkok ด้วย
สำหรับข้อสั่งการและข้อกำชับเพิ่มเติมจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงหน่วยงานในสังกัด เพื่อเน้นย้ำว่า “กรุงเทพมหานครพร้อมแล้วที่จะสร้างความประทับใจในฐานะเมืองเจ้าภาพหลักซีเกมส์ 2025” ประกอบด้วย การตกแต่งเมือง โดยให้เพิ่มจุดติดตั้งธงเพื่อสร้างบรรยากาศของซีเกมส์ให้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะเมืองเจ้าภาพ และการเตรียมข้อมูลเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับประเภทกีฬา สถานที่แข่งขัน และตารางเวลาการแข่งขันในพื้นที่กรุงเทพฯ การจัดการจราจรและความปลอดภัย ตลอดจนการรายงานผลภารกิจให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจกองทัพนักกีฬาไทย โดยการแข่งขันซีเกมส์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 20 ธ.ค. 68 ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 ธ.ค. 68 และพิธีปิดในวันที่ 20 ธ.ค. 68 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน
การแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬารวม 12,425 คน เจ้าหน้าที่ทีม 9,534 คน ล่าม 982 คน อาสาสมัคร 2,964 คน ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการใช้ 22 โรงแรม ในพื้นที่ 20 เขต เพื่อเป็นที่พักนักกีฬา รวมถึงมีการแข่งขันทั้งสิ้น 29 ชนิดกีฬา ใน 32 สนามแข่งขัน โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้
1. ว่ายน้ำ มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 15 ธ.ค. 68 ณ สระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย
2. ยิงธนู (คอมพาวด์) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 - 18 ธ.ค. 68 ณ สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย และยิงธนู (รีเคิร์ฟ) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 - 17 ธ.ค. 68 ณ สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย
3. กรีฑา มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 - 16 ธ.ค. 68 ณ สนามศุภชลาศัย
4. เบสบอล (5 คน) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 - 14 ธ.ค. 68 ณ โดมกิจกรรมกีฬาอเนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย
5. บาสเกตบอล 3x3 มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 11 ธ.ค. 68 ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ และบาสเกตบอล 5x5 มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 - 19 ธ.ค. 68 ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
6. คริกเก็ต มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 9 - 19 ธ.ค. 68 ณ สนามกีฬาคริกเก็ตเทิดไท
7. โบว์ลิ่ง มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 - 19 ธ.ค. 68 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน
8. มวยสากล มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 19 ธ.ค. 68 ณ ศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4
9. จักรยาน (ถนน) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 - 17 ธ.ค. 68 ณ กมล สปอร์ตส์ พาร์ค จักรยาน (BMX) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 - 13 ธ.ค. 68 ณ กมล สปอร์ตส์ พาร์ค และจักรยาน (ลู่) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 - 19 ธ.ค. 68 ณ เวโลโดม หัวหมาก
10. อีสปอร์ต มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 - 19 ธ.ค. 68 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. ปีนหน้าผา มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 - 14 ธ.ค. 68 ณ สนามปีนหน้าผา การกีฬาแห่งประเทศไทย
12. สเก็ตบอร์ด มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 - 14 ธ.ค. 68 ณ ลานสเก็ต การกีฬาแห่งประเทศไทย
13. Water Ski มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 12 ธ.ค. 68 ณ Rabbit Lake
14. ฟันดาบ มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 - 19 ธ.ค. 68 ณ แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3
15. ฟุตบอล (ชาย) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 - 18 ธ.ค. 68 ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน
16. ฟุตซอล (หญิง) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 - 18 ธ.ค. 68 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
17. ฮอกกี้ (5 คน) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 7 - 10 ธ.ค. 68 ณ สนามฮอกกี้กองทัพอากาศ ฮอกกี้ ในร่ม มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 - 19 ธ.ค. 68 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 และฮอกกี้ น้ำแข็ง มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 19 ธ.ค. 68 ณ สนามฮอกกี้น้ำแข็งแห่งชาติ พระราม 9
18. เน็ตบอล มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 - 17 ธ.ค. 68 ณ สนามกีฬาจันทนยิ่งยง จุฬาฯ
19. รักบี้ มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 - 14 ธ.ค. 68 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
20. ยิงปืน (ปืนสั้น) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 - 19 ธ.ค. 68 ณ สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย และยิงปืน (ปืนยาว) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 - 19 ธ.ค. 68 ณ สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย
21. สควอซ มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 - 19 ธ.ค. 68 ณ วชิราวุธวิทยาลัย
22. เทควันโด มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 13 ธ.ค. 68 ณ แฟชั่นไอส์แลนด์
23. วอลเล่ย์บอล (ในร่ม) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 19 ธ.ค. 68 ณ อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
24. จานร่อน (Ultimate Division) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 - 17 ธ.ค. 68 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจานร่อน (Disc Golf) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 - 18 ธ.ค. 68 ณ Lakewood Link
25. ชักกะเย่อ มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 - 16 ธ.ค. 68 ณ ลานอเนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย
26. มวย (ย้ายมาจากจังหวัดสงขลา) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 - 19 ธ.ค. 68 ณ สนามกีฬามวยลุมพินี
27. หมากรุกสากล (ย้ายมาจากจังหวัดสงขลา) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 19 ธ.ค. 68 ณ โรงแรมเดอะมายา แบงค็อก
28. วูซู (ย้ายมาจากจังหวัดสงขลา) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 - 15 ธ.ค. 68 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี
29. คาราเต้ (ย้ายมาจากจังหวัดสงขลา) มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 - 14 ธ.ค. 68 ณ สวนสยาม