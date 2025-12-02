"นิพิฏฐ์"แนะนายกฯ เปลี่ยนนามสกุลเป็น “โอษฐภัย” หลังโอดอยากมีนามสกุล“หลีกภัย”

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุงโอษฐภัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
ผมฟังท่านนายกรัฐมนตรี อนุทิน พูดว่า ช่วงนี้ อยากมีนามสกุล“หลีกภัย” แต่กลับได้นามสกุล“เจอภัย”
ผมไม่รู้ว่า ท่านนายกฯ พูดโดยมีเจตนาอย่างไร และ มีวัตถุประสงค์อะไร
ผมว่า ถ้านายกฯ จะเปลี่ยนนามสกุล ผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็น“โอษฐภัย”
ผมเห็นด้วยกับที่คุณเดชอิศม์ ขาวทอง พูดว่า ท่านนายกฯ เป็นได้เพียงพระรอง มิใช่พระเอก แต่เมื่อจับพลัดจับผลู ได้แสดงบทพระเอก หนังมันก็ออกมาอย่างนี้แหละครับ
ปกตินามสกุลนี่เขาไม่ให้ตั้งซ้ำกันนะครับ และหากจะไปใช้นามสกุลของคนอื่น ก็ต้องให้ต้นกระกูลเขายินยอมให้ใช้ ซึ่งทำยากมาก
หากนายกฯจะเปลี่ยนนามสกุล ผมแนะนำให้พรุ่งนี้ ท่านขึ้นไปที่ ที่ว่าการอำเภอ แล้วบอกนายอำเภอว่า ขอเปลี่ยนนามสกุลเป็น “โอษฐภัย” รับรองไม่ซ้ำกับใคร ไม่ถึงครึ่งวันเดินลงจากที่ว่าการอำเภอ พร้อมกับนามสกุลใหม่“โอษฐภัย” ทำเถอะครับ เชื่อผม/