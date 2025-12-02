ปลัด มท.สั่งทีมส่วนหน้าเร่งฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ ผลัดเวรทำงาน 24 ชม.

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เรียกประชุมติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามข้อสั่งการนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “7 วันชาวหาดใหญ่ได้กลับบ้าน 14 วันต้องสะอาด” โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอัธยา นวลอุทัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข รวมถึงนายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมประชุม
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทีมกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบพื้นที่ฟื้นฟูนครหาดใหญ่โซนที่ 3 ตั้งแต่ถนนทางหลวงชนบท 2029 ถึงคลองอู่ตะเภา ระยะทาง 8.5 กิโลเมตร ซอยย่อยทั้งหมดรวมระยะทาง 55 กิโลเมตร และจัดทำแผนที่โซนแบบละเอียด ขีดเส้นโซนย่อยพร้อมมอบหมายภารกิจหัวหน้าโซนย่อย โดยมอบหมายให้นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรกลสาธารณภัยของกรม ปภ. กรมโยธาธิการและผังเมือง และกำลังพล อส. ที่ขณะนี้ประจำในพื้นที่จำนวน 4,012 นาย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
นอกจากนี้ ให้เจ้าหน้าที่และกำลังพลปฏิบัติงานในลักษณะผลัดเวรสลับกันทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยเน้นการปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถเข้าปฏิบัติงานอย่างสะดวกกว่ากลางวัน ต้องทำตลอดเวลา หยุดไม่ได้ เวลาที่เราตั้งเป้าหมายไว้กระชั้นเข้ามาทุกวินาที โดยแต่ละชุดปฏิบัติการย่อยต้องมีการบันทึกภาพก่อนการปฏิบัติภารกิจ (Before) และหลังปฏิบัติภารกิจ (After) เพื่อจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน พร้อมทั้งรายงานมายังศูนย์ ปภ. (ส่วนหน้า) เพื่อประมวลผลร่วมกับทางฝ่ายทหารถึงผลลัพธ์และความสำเร็จของการปฏิบัติ พร้อมกำชับในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ชุดปฏิบัติการย่อยแต่ละชุดต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ส่วนในด้านการจัดการขยะ ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณขยะ อาทิ แยกสะพานดำ รองรับได้ 20,000 ตัน และบริเวณหลังบ้านพักนายอําเภอและกองร้อยอาสารักษาดินแดนหาดใหญ่ ที่ 4 รองรับได้ 40,000 ตัน โดยเทศบาลนครหาดใหญ่และภาคีเครือข่ายจะได้ขนย้ายไปกำจัดที่โรงไฟฟ้าเกาะแต้วอย่างเต็มศักยภาพ