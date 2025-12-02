น้ำท่วมสงขลารวบรวมขยะได้กว่า 8 พันตัน ทะเลสาบสงขลา-คลองอู่ตะเภา คุณภาพน้ำแย่

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วม ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงไปจนถึง นราธิวาส โดยพื้นที่ที่ประสบปัญหารุนแรง คือ พื้นที่จังหวัดสงขลา นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ให้นโยบาย ทส.หนึ่งเดียว บูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดให้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าภาวะปกติ
นายสุรินทร์ กล่าวว่า คพ. ได้ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการเฝ้าสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ จากรายงานล่าสุด สถานที่กำจัดขยะทุกแห่งไม่ได้รับความเสียหาย แต่อาจมีปัญหาในส่วนของการขนส่งขยะเข้าไปกำจัดบ้าง ส่วนระบบบำบัดน้ำเสีย 23 แห่ง ได้รับผลกระทบเล็กน้อย 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลนครยะลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ คพ. จะลงพื้นที่ร่วมประเมินความเสียหายและเร่งปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียได้ใช้งานตามปกติ
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สคพ.16) ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนามและเก็บตัวอย่างน้ำ ณ ทะเลสาบสงขลา คลองอู่ตะเภา คลองแห และคลองในพื้นทีอำเภอระโนด จำนวน 11 จุด พบว่า ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มีค่า 0.0 – 4.2 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพน้ำไม่ดี ถึงพอใช้ อาจเกิดจากการปนเปื้อนสารอินทรีย์หรือน้ำท่วมขังทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลง ความขุ่น (Turbidity) มีค่า 0.61-53.7 NTU มีความผันผวนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากน้ำท่วมที่พัดพาตะกอนลงสู่แหล่งน้ำ ส่วนความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) และความเค็ม (Salinity)อยู่เกณฑ์ปกติ และ สคพ.16 ได้เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำส่งห้องปฏิบัติการฯ วิเคราะห์ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม และแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน เพื่อประเมินคุณภาพน้ำจากสถานการณ์อุทกภัย และเพื่อประกอบการวางแผนจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่อไป
การติดตามการฟื้นฟูและจัดเก็บขยะหลังน้ำท่วม จ.สงขลา วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เทศบาลนครสงขลา รวบรวมขยะได้ 1,684 ตัน จุดพักขยะเทศบาลนครหาดใหญ่ (สะพานดำ) รวบรวมขยะได้ 4,650 ตัน โรงไฟฟ้า TPI (ขยะ ทน.หาดใหญ่) รวบรวมขยะได้ 527 ตัน เทศบาลเมืองบ้านพรุ รวบรวมขยะได้ 1,299 ตัน และเทศบาลเมืองสะเดา รวบรวมขยะได้ 368 ตัน รวมทั้งหมด 8,001 ตัน ในส่วนของการจัดทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับใช้บำบัดกลิ่นเน่าเหม็นจากสภาพน้ำท่วมขัง ผลิตได้จำนวน 8,540 ลิตร และมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับมอบไปแล้ว จำนวน 5,960 ลิตร หากหน่วยงานใดประสงค์ขอรับ สามารถติดต่อได้ สคพ.16