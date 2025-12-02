สหรัฐฯ รับมอบตำแหน่ง ปธ. G20 พร้อมขับเคลื่อน ศก.-เพิ่มความเจริญรุ่งเรืองให้ชาติสมาชิก

สหรัฐฯ เข้ารับตำแหน่งประธานกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 20 ชาติหรือ G20 เป็นเวลา 12 เดือน เมื่อวานนี้ (1 ธ.ค.) โดยประกาศว่าจะเดินหน้าแผนงานที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศสมาชิก แม้กำลังเผชิญความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประธาน G20 ที่เพิ่งพ้นวาระ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า การเป็นประธาน G20 ในรอบนี้จะเน้นผลักดันการปฏิรูปที่จำเป็น และนำ G20 กลับไปสู่ภารกิจหลักด้านเศรษฐกิจ โดยตั้งเป้าให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ต่อประเทศสมาชิก
ทั้งนี้ สหรัฐฯ วางกรอบการทำงานไว้สามด้านสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจผ่านการลดภาระด้านกฎระเบียบ การสนับสนุนให้ห่วงโซ่อุปทานพลังงานเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ และการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
ความตึงเครียดยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากสหรัฐฯ ไม่เข้าร่วมประชุม G20 ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพในปีนี้ และกล่าวหาแอฟริกาใต้ว่าใช้อำนาจประธานกลุ่ม G20 เป็นอาวุธทางการเมือง ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ระบุเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า การประชุมสุดยอด G20 ในปีหน้าที่ไมอามีซึ่งจะจัดขึ้นที่รีสอร์ตสนามกอล์ฟของเขานั้น จะไม่เชิญแอฟริกาใต้เข้าร่วม