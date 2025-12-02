ปภ.รายงานยังมีน้ำท่วมใน 8 จังหวัดภาคใต้ เร่งช่วยเหลือเยียวยา-ฟื้นฟูพื้นที่

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 68 เวลา 06.00 น.) ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กินพื้นที่ 56 อำเภอ 320 ตำบล 2,185 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 819,432 ครัวเรือน 2,084,037 คน ดังนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ เคียนซา พระแสง บ้านนาสาร และพุนพิน 12 ตำบล 18 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 675 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ ชะอวด เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ หัวไทร บางขัน ทุ่งใหญ่ ปากพนัง พระพรหม และเชียรใหญ่ 54 ตำบล 421 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 147,904 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดตรัง ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ นาโยง ห้วยยอด รัษฎา ย่านตาขาว วังวิเศษ กันตัง เมืองฯ สิเภา และปะเหลียน 64 ตำบล 453 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,654 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดพัทลุง ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ ควนขนุน เขาชัยสน บางแก้ว ปากพะยูน และป่าบอน 13 ตำบล 46 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 33,897 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดสงขลา ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 16 อำเภอ ได้แก่ รัตภูมิ เมืองฯ จะนะ คลองหอยโข่ง ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ หาดใหญ่ ควนเนียง นาทวี สิงหนคร นาหม่อม บางกล่ำ สะเดา เทพา และสะบ้าย้อย 127 ตำบล 997 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 582,053 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดปัตตานี ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ หนองจิก และเมืองฯ 10 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,651 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดยะลา ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ รามัน และยะหา 5 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,436 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดนราธิวาส ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ ยี่งอ ระแงะ สุไหงปาดี ศรีสาคร รือเสาะ สุไหงโก-ลก และเจาะไอร้อง 35 ตำบล 233 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 32,162 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยงานเครือข่าย ยังคงเร่งเช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และเปลี่ยนผ่านพื้นที่ที่ถูก น้ำท่วมขังเข้าสู่การฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว เพื่อส่งความช่วยเหลือถึงมือประชาชนกว่ากว่า 8 แสนครัวเรือนที่ยังได้รับผลกระทบ