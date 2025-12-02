"ภราดร" ย้ำ! งดออกบิลเก็บเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ ปชช. พื้นที่น้ำท่วม

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ว่า ได้รับรายงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่า กำลังพยายามแก้ไขบางส่วนให้เสร็จก่อนช่วงเที่ยงของวันนี้และเชื่อว่าทุกอย่างเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในพื้นที่ ในส่วนพื้นที่ที่สำคัญก็มีการจ่ายไฟไปเพิ่มเติมบ้างแล้ว
ขณะที่ผู้ใช้ไฟรายย่อยก็เห็นว่าตัวเลขอาจจะยังไม่ตรงในเรื่องของการจ่ายไฟว่าได้ทั้งหมดหรือไม่แต่เบื้องต้นนั้น ก็มีการเริ่มจ่ายไฟไปที่มิเตอร์แล้วแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนซึ่งเป็นในเรื่องของความปลอดภัย
ทั้งนี้ นายภราดร ได้ฝากรองผู้ว่าการไฟฟ้าฯ ว่า ขณะนี้ในแต่ละบ้านมีความชื้นค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการจ่ายไฟฟ้า เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้จึงต้องวางแผนอย่างรัดกุม และอยากให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการรับเรื่องจากประชาชนในแต่ละบ้านให้ทันท่วงทีเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะจ่ายไฟให้กับบ้านของประชาชนในแต่ละหลัง
ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาค รายงานว่า การจ่ายน้ำขณะนี้ในแต่ละพื้นที่ ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 90% คาดว่าวันนี้ จนถึงวันพุธ จะสามารถจ่ายน้ำได้ 100%
ส่วนที่จังหวัดสงขลา ตอนนี้มีทั้งหมด 6 โซนที่ดำเนินการจ่ายน้ำไปแล้ว และมีชุดที่จะลงไปพื้นที่ตอนนี้ ยังทำงานเป็น 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมงเหมือนเดิม
ทั้งนี้ นายภราดร ได้เน้นย้ำการประปาและการไฟฟ้า ให้งดเรื่องการออกบิลใบเสร็จ เพื่อลดภาระของประชาชน