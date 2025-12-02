ศป.กฉ. ย้ำโอนเยียวยาน้ำท่วมกว่า 97,000 ครัวเรือน วันนี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก กรรมการและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) แถลงหลังการประชุมว่า เรื่องแรกที่จะแจ้งให้ทราบคือเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการเยียวยา จากที่เมื่อวานนี้ (1 ธันวาคม 2568) ได้มีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยกว่า 26,000 ครัวเรือน และมีประชาชนที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะส่วนใหญ่ เกิดจากการไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคาร จึงได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นผู้รับเรื่องจากประชาชนที่มาขอรับการเยียวยา ให้เน้นย้ำในเรื่องของการเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์ด้วย สำหรับผู้ที่ติดปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาส่วนน้อย เกิดจากสาเหตุที่บัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานาน แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ขอให้ไม่ต้องกังวล ทางกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการโอนเงินให้ในครั้งต่อไป
สำหรับในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 2 ตั้งเป้าว่าจะโอนเงินให้ประชาชนอีก 97,466 ครัวเรือน เป็นวงเงิน 877 ล้านบาท กระจายในพื้นที่ 4 จังหวัด คือสงขลา 70,331 ครัวเรือน สตูล 18,121 ครัวเรือน นราธิวาส 7,305 ครัวเรือน และปัตตานี 1,709 ครัวเรือน ซึ่งทางธนาคารออมสินแจ้งว่าประชาชนที่มีบัญชีของธนาคารออมสิน จะได้รับการโอนเงินในช่วงเช้าของวันนี้ ส่วนประชาชนที่เป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ก็จะได้รับในช่วงบ่ายของวันนี้ ในวันต่อ ๆไปคาดว่าจะมีจำนวนผู้ได้รับเงินโอนเยียวยา มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะระบบเริ่มเข้าสู่สภาวะที่บริหารจัดการได้และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน
ในส่วนของเสียงสะท้อนเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานท้องถิ่น จะนำไปแก้ไขเพื่อให้เงินเยียวยา ถึงมือประชาชนได้เร็วขึ้น
ส่วนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับประสบอุทกภัยมากที่สุด โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ การทำงานจะมีการบูรณาการ 2 ส่วน คือ 1.ในส่วนของทหารแบ่งดูแลพื้นที่เป็นสี่โซน จะดูแลพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทั้ง ถนนใหญ่และถนนย่อยลงมา 2.ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะดูแลในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นซอย ทั้งซอยเล็กและซอยย่อย ซึ่งคาดว่าการทำความสะอาดนี้เชื่อว่า 7 วัน ก็จะได้เห็นผลว่าความคืบหน้าไปอย่างมาก พอการทำความสะอาด 14 วัน ก็เชื่อว่าผลจะสำเร็จลุล่วง ซึ่งจะมีการทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ถึง 3 รอบ ทางนายก อบจ. บอกว่าในการทำความสะอาดรอบที่ 3 จะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนและภาคเอกชนมีความมั่นใจ
สำหรับการดำเนินการในเรื่องของการเก็บขยะนั้น รัฐบาลต้องขอบคุณทุกภาคส่วน นอกจากทหารที่เป็นกำลังสำคัญแล้ว เราก็ยังได้อาสาสมัครรักษาดินแดน หลายพันคนที่ไปช่วย รวมถึงอาสาสมัครจากภาคประชาสังคมที่เป็นอีกกำลัง ซึ่งการประสานงานกับ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า (ศป.กฉ.ส่วนหน้า) ก็มีทางทหารเป็นผู้กระจายข้อมูลและแบ่งงานให้กับภาคประชาชน ซึ่งการดำเนินการเรื่องเก็บขยะนั้น ต้องใช้อุปกรณ์ยุทธโธปกรณ์อย่างมาก วันนี้ในส่วนของกองทัพแล้วยังมีรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มาจากกรมอุทยานแห่งชาติ กรมทางหลวง และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และจะลงในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในการทำความสะอาดจังหวัดสงขลา
สำหรับทางกรมการขนส่ง เรื่องการเคลื่อนย้ายรถยนต์ในพื้นที่ที่เป็นพื้นถนนได้ดำเนินการไปเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตอนนี้เหลือรถยนต์บางส่วนที่จอดอยู่บนสะพาน เพราะฉะนั้นเรื่องการจราจรน่าจะดีขึ้นในเร็ววันนี้ เพราะรถยนต์ที่จอดกีดขวางได้มีการเคลื่อนย้ายไปแล้ว ส่วนหากเล่มทะเบียนรถและป้ายภาษี (ป้ายวงกลม) เสียหายและสูญหาย ประชาชนสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ โดยไม่ต้องใช้เล่มรถทะเบียนตัวจริง หากมีสำเนาอยู่ที่บ้านก็สามารถใช้สำเนาได้หรือไม่มีสำเนาก็ใช้บัตรประชาชน เพื่อติดต่อขอรับใหม่ได้ทันที
นอกจากนี้ เรื่องการจ่ายไฟฟ้า ณ วันนี้ 92% ครอบคลุมในพื้นที่สงขลาแล้ว ด้านการประปา 90% และต้องโฟกัสที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าในวันนี้ช่วงเย็นและพรุ่งนี้เช้าจะสมบูรณ์ครบ 100%
ส่วนความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยา 2,000,000 บาทให้กับผู้เสียชีวิตที่ประชุมวันนี้ไม่ได้หารือ แต่ขออย่ากังวลเพราะระเบียบทุกอย่างมีความชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนที่ยังไม่สามารถที่จะจ่ายเงินได้ทันที เพราะบางคนยังต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์ ขณะที่บางคนได้มีการดำเนินการขอใบมรณบัตร แต่ยังมีกระบวนการอีกนิดหน่อย จึงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลรัฐบาลจะทำให้เร็วที่สุด อืม พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจัดเตรียมงบประมาณสำหรับเยียวยาคนเสียชีวิตอย่างเพียงพอ โดยเตรียมงบไว้จากหลายส่วน ขณะที่ส่วนกลางได้ให้อำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการให้ ซึ่งตอนนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องของครัวเคลื่อนที่ เพราะบางคนยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ โดยให้จังหวัดตั้งงบประมาณไปดูแลให้ครบถ้วนที่สุดอย่างน้อยหนึ่งเดือนในพื้นที่ที่ประสบภัย
นางสาวรัชดายังกล่าวอีกว่า อะไรที่ติดขัดและเป็นเสียงสะท้อนในโลกออนไลน์เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขทุกปัญหาแต่บางทีการสื่อสารจากส่วนกลางลงไปถึงผู้ปฏิบัติงาน อาจจะกังวลเรื่องระเบียบต่างๆกลัวจะถูกสตง. ตรวจสอบ ก็เข้าใจในความกังวล ซึ่งการสั่งการต่างๆจึงต้องเน้นย้ำ ซึ่งตอนนี้ตัวเลขของผู้ที่ต้องการรับการเยียวยาในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในแต่ละวันธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันละไม่ต่ำกว่า 100,000 เคส เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ประสบภัยอย่ากังวลทุกอย่างเราจะดำเนินการให้ถึงมือทุกคนให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ โฆษก ศป.กฉ. ย้ำว่า ขอให้ผู้ประสบภัยทุกคนดำเนินการลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารกับพร้อมเพย์เพื่อความสะดวกในการรับเงินเยียวยาหากคนไหนไม่มีพร้อมเพย์ก็ให้รีบไปเปิดบัญชี เพราะตอนนี้เงินทุกบาทออกจากกรมบัญชีกลางไปอยู่ที่ธนาคารออมสินแล้วเพื่อรอการโอนเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยแต่ละคน โดยนางสาวรัชดา ยังย้ำว่าผู้ประสบภัยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจากอำเภอหาดใหญ่ รัฐบาลก็เร่งดำเนินการเยียวยาอย่างเต็มที่