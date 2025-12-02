xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า -4.77 จุด มูลค่าซื้อขาย 16,895.38 ล.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 4.77 จุด หรือ -0.37% ที่ระดับ 1,271.80 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 16,895.38 ล้านบาท