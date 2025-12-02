ร้านเหล้าเตรียมเฮ! รบ.จ่อปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ย้ำเฉพาะร้านจดทะเบียน

นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยมีมติให้ปลดล็อกเวลาจำหน่าย ช่วงเวลา 14.00-17.00 น. ว่า ขณะนี้กระบวนการรับฟังความเห็นที่กำหนดกรอบระยะเวลา 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว เชื่อว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ทันก่อนช่วงปีใหม่ ซึ่งขอให้ผู้ประกอบการสบายใจได้
อย่างไรก็ตาม สำหรับร้านที่จะขายได้และเป็นร้านที่จดทะเบียนจะสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 14.00-17.00 น.
ส่วนการนั่งดื่มสามารถทำได้จนถึง 01.00 น. ขณะที่ร้านขายของชำจะขายได้กรณีที่จดทะเบียนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงจะเข้าข่ายการปลดล็อกเวลานี้