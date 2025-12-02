ไทยเดินหน้าประสานศรีลังกาขอนำ "พลายประตูผา-พลายศรีณรงค์" กลับประเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการ ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอเข้าพบประธานาธิบดีศรีลังกา ก่อนวันที่ 8 ธันวาคม เพื่อนำสัตวแพทย์ไปตรวจสุขภาพ "พลายประตูผา" และ "พลายศรีณรงค์" ว่า เมื่อวันก่อนได้มีการพูดคุยกับเอกอัครทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ซึ่งได้ทำหนังสือเพื่อขอเข้าพบกับประธานาธิบดีศรีลังกา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตอบกลับ และอยู่ระหว่างการประสานของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งต้องยอมรับในเรื่องระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องรอการอนุญาต หากไปแล้วไม่ได้รับการอนุญาตก็ไม่มีประโยชน์